В турецком городе Мугла вертолет, обслуживавший министерство здравоохранения, при взлете врезался в Учебно-исследовательский госпиталь и упал на пустующую территорию неподалеку, передает телеканал HaberTurk.

Губернатор Муглы Идрис Акбийик сообщил, что погибли четыре человека — два пилота, один врач и один сотрудник госпиталя, которые должны были вылететь в Анталью. По его словам, авария произошла, когда вертолет поднимался со специальной взлетной площадки — он ударился о здание госпиталя на уровне 4-го этажа.

В самом госпитале в связи со случившимся пострадавших нет, но здание получило повреждения, добавил глава провинции. «Стоит густой туман, причина происшествия устанавливается», — заявил Акбийик, выразив соболезнования семьям погибших.

Главный врач больницы Турхан Тоган в прямом эфире CNN TÜRK уточнил, что при взлете вертолет врезался в окна конференц-зала, где в тот момент никого не было. По его словам, взлетная площадка находится в 300-400 метрах от здания госпиталя. «Я думаю, что авария произошла из-за погодных условий. Со вчерашнего дня здесь стоит туман. Вертолет вылетал к месту службы. Вертолет прибыл вчера около полудня», — пояснил главврач.

В сообщении Минздрава говорится, что это был вертолет скорой помощи. В ведомстве заявили, что проводится расследование, и пообещали обнародовать информацию о нем по мере появления. На место происшествия были отправлены бригады пожарной охраны, медиков, полиции и AFAD. Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сегодня лично отправится в Муглу, чтобы курировать расследование.

Ali Balli / Anadolu via Getty Images

Судя по снимкам с места происшествия, удар вертолета пришелся на конференц-зал госпиталя, где выбиты оконные стекла и поврежден интерьер. Обломки воздушного судна разбросаны по газону рядом со зданием медучреждения. Полиция предупредила граждан, что на месте крушения произошел разлив топлива, поэтому рядом с оцеплением категорически запрещено курить, проводится пролив почвы водой.

Газета Мilliyet пишет, что взлет и падение вертолета были засняты на камеру смартфона оказавшимся поблизости прохожим. «На кадрах видно, как вертолет взлетает с взлетно-посадочной полосы и направляется в сторону больницы, а также паника среди граждан», — говорится в статье. Судя по ролику, туман в зоне ЧП действительно был очень густым — настолько, что вертолет за ним едва видно.

«Четверо наших братьев погибли», — заявил в связи со случившемся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выразив соболезнования родственникам жертв катастрофы, их коллегам и «всему медицинскому сообществу». С заявлениями по поводу ЧП в Мугле в соцсетях также выступили вице-президент страны Джевдет Йылмаз, министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, министр юстиции Йылмаз Тунч и министр внутренних дел страны Али Ерликая.