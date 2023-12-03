В Стамбуле задержали Шамиля Амирова, одного из руководителей, как утверждается, российской организованной преступной группировки (ОПГ) Thieves in Law («Воры в законе»). Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

Турецкий министр рассказал, что Амиров разыскивался Интерполом по «синему бюллетеню», его обвиняют в мошенничестве. Задержание прошло по месту проживания в стамбульской провинции Сарыер в рамках операции Kafes-15 (с турецкого — «Клетка-15»).

«Мы обязуемся очистить нашу страну от международных и национальных организованных преступных организаций», — подчеркнул Ерликая.

По данным Haberport, Амиров родился в СССР в 1978 году, ему 45 лет. В статье утверждается, что ранее его разыскивали в России. Однако соответствующей карточки в электронной базе розыска российского МВД нет, отмечает РБК.

Также Haberport сообщает, что Амирова задержали в связи с уголовным делом в отношении турецкой пары блогеров-миллионников Дилан и Энгина Полат. Они привлекли внимание правоохранительных органов публикациями в соцсетях о своей роскошной жизни. На опубликованных супругами снимках фигурировали дорогостоящие украшения и автомобили, брендовые вещи и другие предметы роскоши.

Дилан и Энгин Полат занимались бизнесом по производству косметической продукции и владели сетью салонов красоты. Супругов и еще 12 человек арестовали в начале ноября по подозрению в отмывании денег, подделке документов и уклонении от уплаты налогов. Имущество блогеров и их родственников конфисковали.