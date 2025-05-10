В Турции задержан мужчина, объявленный Россией в розыск по линии Интерпола за международный терроризм. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая в соцсети Х.

По его словам, задержание гражданина России произошло в турецкой провинции Хатай. Мужчину разыскивали по «красному бюллетеню» Интерпола — это значит, что запрос на арест лица, разыскиваемого правоохранительными органами, признан международно.

Помимо российского террориста в ходе операции в Анталье был задержан криминальный авторитет, которого разыскивала Грузия по «зеленому бюллетеню» Интерпола. «Зеленый бюллетень» используется для предупреждения стран-участниц о лицах, представляющих потенциальную опасность, с целью предотвращения преступлений. Как уточнил Ерликая, задержанный преимущественно осуществлял свою преступную деятельность на территории России.

При этом министр не сообщил, когда задержали злоумышленников. Глава ведомства пообещал продолжить борьбу с преступностью через международное сотрудничество с другими странами.

В начале апреля представители Интерпола передали российским правоохранительным органам мужчину, которого обвиняют в крупном мошенничестве. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, подозреваемого депортировали из США в сопровождении американских правоохранителей, его передача произошла в Каире.

По версии следствия, в 2006-2007 годах задержанный входил в состав преступной группировки, которая специализировалась на хищении крупных сумм у банков. Преступники оформляли кредиты в различных финансовых учреждениях Новокузнецка на покупку одних и тех же дорогих автомобилей, после чего забирали полученные деньги. Волк уточнила, что сумма ущерба составила несколько десятков миллионов рублей.