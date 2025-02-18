На юге Турции в Газиантепе закрыли аэропорт и приостановили полеты по причине сообщений о светящемся неопознанном объекте. Об этом сообщила турецкая газета Т24. По версии издания, НЛО может оказаться беспилотником.

«(17 февраля — прим. RTVI) около 22:00 в аэропорту Газиантепа пилоты увидели светящийся неопознанный объект на высоте около 10 тысяч футов. Они сообщили о ситуации в диспетчерскую вышку», — говорится в сообщении.

Как пишет Т24, после сообщения пилотов об НЛО, который не был замечен на приборном радаре, самолетам запретили приземляться и взлетать в аэропорту.

«Точной информации об источнике света пока нет», — уточняет издание.

Воздушные рейсы возобновят после идентификации неопознанного объекта. По данным Т24, НЛО может оказаться беспилотником.