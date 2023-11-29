Тела двух человек, завернутые в простыни и связанные веревкой, были найдены в турецком курортном районе Бодрум. Предположительно, это россиянки — мать и дочь, сообщает Habertűrk.

По данным телеканала, тела нашли на крутом склоне в Мугле. Местная полиция начала масштабное расследование и заявила, что тела принадлежат матери и дочери «русской национальности».

CNN Türk сообщает, что одно из них было спрятано за камнем. Тела уже доставили в морг Института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти.

Как пишет Anterhaber, погибшая россиянка работала моделью, участвуя в съемках люксовых площадок и брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии. По данным издания, женщина была застрелена из пистолета, полиция разыскивает «иностранное лицо».

Mash пишет, что речь идет о 42-летней женщине и ее 15-летней дочери, они снимали виллу в Бодруме. Телеграм-канал также сообщает, что по подозрению в убийстве сейчас ищут мужа погибшей — гражданина Финляндии.

По данным телеграм-каналов «Осторожно, новости» и SHOT, женщина работала риелтором. СМИ пишут, что ее с дочерью уже несколько дней искали родственники, а в доме, в котором жили россиянки, обнаружена кровь на диване.