В селе Чаа-Холь Республики Тыва 30-летняя воспитательница ясельной группы детского сада «Солнышко» заразила туберкулезом девять детей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Против женщины завели уголовное дело.

По данным прокуратуры, женщина заразилась туберкулезом и, скрыв это, продолжила работать в детском саду. Она обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Воспитательнице грозит до двух лет лишения свободы.

«В результате преступных действий воспитателя в детском саду произошло распространение инфекционного заболевания туберкулез с последующим заражением этой болезнью девяти малолетних воспитанников», — сообщила пресс-служба.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в районный суд.

В апреле в школе Приморья произошла вспышка туберкулеза: заболевание выявили у четверых детей, еще более чем у 50 школьников заподозрили туберкулез. В мае «Газета.ру» сообщала, что источником заражения могла стать сотрудница школьной столовой, у которой были диагностированы туберкулез, а также ВИЧ-инфекция. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.