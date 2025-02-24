На концерте певицы Елены Ваенги в Твери скончалась зрительница, пишут РБК и Shot. Мероприятия проходило вечером 23 февраля в ДК «Пролетарка».

По данным телеграм-канала Shot, 71-летняя женщина пришла на концерт с подругой. В антракте обеим стало плохо. Как отмечают другие зрители, в зале якобы было душно. При этом организаторы утверждают, что температурный режим был в норме.

Представители администрации ДК рассказали РБК, что зрительница пожилого возраста потеряла сознание при выходе из зала. Сотрудники учреждения сразу вызвали скорую, а находящаяся в зале врач-кардиолог оказала женщине первую помощь.

Машина скорой помощи приехала через девять минут после вызова, однако женщина к тому времени уже была мертва, заявили в администрации. По информации Shot, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

После произошедшего Елена Ваенга завершила концерт. Также она пообещала организовать повторное выступление для зрителей, которые смогут посетить его по ранее купленным билетам.

«Зрители требовали продолжения концерта. Ваенга сказала, что зрителей она понимает, заплатили деньги и т.д., поэтому вызвала на сцену представителя из организаторов концерта и объявила, что на следующей неделе будет определена дата нового ее концерта в Твери взамен этого по старым билетам», — рассказала «Газете.Ru» одна из присутствующих в зале.

Следователи проводят проверку информации о смерти женщины. По ее итогам будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.