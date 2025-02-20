В Кувшиново Тверской области ливанский бизнесмен Хусейн Эль-Бадауи обратился к руководству правоохранительных органов из-за иска в 1,6 млрд рублей. Поводом для иска к иностранцу стали две долговые расписки за 2015 и 2017 годы. Ливанец якобы занял около 1 млрд. рублей наличными у местного жителя Кувшиново, признанного умершим на момент подачи расписок, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, истцом выступила жительница Твери, уроженка Грозного Юлия Кулебякина по поводу двух долговых расписок за 2015 и 2017 годы. Тогда Эль-Бадауи якобы занял около 1 млрд руб. наличными у жителя Кувшиново Сергея Ершова, а сумма увеличилась на 600 млн рублей из-за накопленных процентов и пени. По словам Кулебякиной, на момент подачи иска «заимодавца-мультимиллионера» признали пропавшим без вести. Однако она успела еще при жизни кредитора выкупить у него долговые расписки.

«Хусейн Эль-Бадауи не говорит по-русски, но он долго жил в России и знаком с ее историей и географией, а о городке Кувшинове и Ершове узнал, только получив иск»,— рассказал «Ъ» адвокат бизнесмена Сергей Грошев.

Представители ливанца обратились в местное УФСБ, по результатам проверки которого в полиции возбудили уголовное дело о приготовлении к особо крупному мошенничеству по части 1 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК. Однако Торжокской межрайонный суд Тверской области не обратил внимание на справки погранслужбы ФСБ, согласно которым на момент написания расписок Хусейн Эль-Бадауи был не в России.

«В своих жалобах мы в первую очередь просим обратить внимание на необъективные действия суда, а уж во вторую — на затягивание расследование по уголовному делу»,— заключил «Коммерсанту» Грошев.

Правозащитник предположил, что мошенничество, очевидно, связано с попыткой завладеть с имуществом ливанца в Москве, кадастровая стоимость которого сравнима с суммой иска.

По словам адвоката, его подзащитный Хусейн Эль-Бадауи занимается бизнесом в России с 1990-х, а именно сельским хозяйством, производством косметики. Позже иностранец налаживал торговые контакты с Ливаном, Сирией и ОАЭ. В Москве у него есть крупный комплекс недвижимости на 2-й Магистральной улице, который сдается в аренду автомобильным салонам.