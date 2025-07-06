В городе Ржев (Тверская область) водитель автобуса избил 14-летнюю девочку из-за того, что ему не пришло уведомление об оплате за проезд. Пострадавшая объяснила проблемы тем, что в регионе глушат интернет.

Инцидент, как пишут Baza и «Осторожно новости», произошел 4 июля. 14-летняя девочка села в автобус в деревне Юрятино, оплатила проезд и села на место. Но водитель отказался ехать дальше, так как ему не пришло уведомление.

Сама девочка не смогла подтвердить списание средств, так как, по ее словам, из-за проблем с работой мобильного интернета в регионе ей не удалось зайти в приложение.

Водителя это не убедило. Сначала он заявил, что ему «по***» и она как пассажир должна ему показать чек. Потом мужчина стал оскорблять подростка и оба в разговоре перешли на личности.

В итоге водитель разозлился, избил девочку, разбил ей телефон и выбросил ее из автобуса. «Осторожно, новости» пишут, что у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы.

Baza пишет, что девочка после случившегося позвонила матери — та нашла свою дочь «избитую и в шоковом состоянии»: «Девочку рвало, по словам матери, у дочери была вырвана прядь волос».

СУ СК по Тверской области возбудило уголовное дело о хулиганстве. В центральном аппарате СК сообщили, что о ходе расследования будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

По данным Baza, водитель автобуса задержан, свою вину он не признает, утверждая, что девочка сама виновата.

Мать пострадавшей сообщила РЕН ТВ, что ее дочери сейчас «пока плохо».

«Проходит лечение. Головные боли, [голова] кружится, тошнит. Сотрясение. Не знаем еще пока, насколько все плохо. <…> Психологически очень сильная травма у ребенка, конечно, потому что она очень сильно испугалась и боится, что он останется безнаказанным», — сказала женщина.

По ее словам, водителя задержали только на следующий день после инцидента.

«Я хочу, чтобы этого человека наказали по всей строгости, потому что он в течение 10 лет издевался над пассажирами. Это уже неоднократно было. Люди звонят, рассказывают, хотят быть свидетелями, подписывать петиции. Плохо относился только к женщинам и детям. Выкидывал из автобуса. Постоянный мат. Руку сломал женщине», — добавила она.

Кроме того, обращение матери пострадавшей опубликовал телеграм-канал «Тверь. Происшествия».

«В связи с отсутствием интернета во Ржеве, ребенок не смог показать, что оплатил проезд через интернет, водителю. Который не имеет к оплатам никакого отношения. В итоге водитель избил ребенка 14 лет и выкинул из автобуса. Разбил телефон, разорвал рюкзак, выкинул личные вещи на улицу», — рассказала она.

Женщина подчеркнула, что ее дочь оказалась «поздним вечером одна на остановке» в поле.