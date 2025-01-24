Власти Тюмени будут выделять семьям погибших участников специальной военной операции по 25,7 тыс. рублей из городского бюджета «на поминальный стол». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Максим Афанасьев по итогам расширенного заседания президиума Совета муниципальных образований Тюменской области.

«Вводится новая мера поддержки семей погибшего участника СВО в виде выплаты из городского бюджета на поминальный стол. Размер выплаты составит 1,45 размера прожиточного минимума, установленного в Тюменской области, что составляет 25 712 рублей», — написал он.

Афанасьев сообщил, что в рамках новых мер поддержки участники СВО будут освобождены от платы за эвакуацию и хранение брошенного автотранспорта на муниципальной стоянке.

Помимо этого, градоначальник отчитался о результатах работы проекта «Тюмень для Победы», в рамках которого на благотворительный счет «Победа» с августа перечислили средства более 8 тысяч жителей и 120 городских организаций.

«За четыре месяца реализации проекта было оплачено пять гуманитарных конвоев, в каждом из которых насчитывалось от 6 до 11 тралов и фур», — заявил глава города, уточнив, что общая сумма поддержки достигла 3,6 млн рублей.

Он рассказал, что в конце 2024 года в Тюмени были организованы 27 новых пунктов плетения маскировочных сетей, массовое производство окопных свечей, а студенты «научились варить печи-буржуйки для бойцов СВО».

По словам Афанасьева, тюменские предприниматели приобрели семь автомобилей войсковой проходимости для передачи в войсковые подразделения, а всего за три месяца военным отправили 26 машин.

«Сейчас мы прорабатываем новое направление — кураторство предприятий над воинскими частями», — поделился мэр.

Афанасьев подчеркнул, что вернувшиеся с фронта военные находятся «в зоне особого внимания», проходят стажировку в органах городской администрации и участвуют в добровольных народных дружинах и патриотической работе с молодежью в рамках трудоустройства.

«Для членов семей военнослужащих и вернувшихся бойцов открыто 10 социальных семейных гостиных, услугами которых уже воспользовались 6 736 человек», — добавил глава региональной столицы.

Как компенсируются затраты на похороны участников СВО

В России предусмотрены индексируемые выплаты из федерального бюджета на похороны и установку памятника в соответствии с постановлениями правительства и приказами Минобороны.

Услуги по погребению компенсируются «по фактическим затратам», но есть ограничения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — не более 66 тысяч рублей, в остальных регионах — не более 48 тысяч рублей.

Расходы на изготовление и установку надгробного памятника возмещаются возмещаются в размере: 33 005 рублей — для погибших, которые служили по призыву, до 41 196 рублей — для контрактников.

Кроме того, существуют выплаты аналогичного назначения, введенные на региональном уровне, их размер различается в зависимости от субъекта федерации.

Например, в Ставрополе на похороны погибших бойцов выплачивают по 30 тысяч рублей, эти деньги получает тот, кто берет на себя организацию погребения. В Нарьян-Маре (ЯНАО) власти выдают на похороны местных жителей, погибших на СВО, по 100 тысяч рублей. В Калининградской области власти большинства районов берут расходы на погребение на себя. В Свердловской области в зависимости от района семьям доплачивают 20-30 тысяч рублей к федеральной компенсации.

В Елизовском районе Камчатского края в течение трех лет после погребения участника военной операции родственники вправе подать заявку на компенсацию части понесенных затрат, в том числе на «обустройство места захоронения». Максимальный размер выплаты составляет 250 тысяч рублей.