Вооруженный мужчина 12 апреля напал на двух полицейских в Уфе и ранил обоих ножом, передает ГТРК «Башкортостан». В пресс-службе республиканского Минздрава телеканалу сообщили, что один полицейский госпитализирован, а второй отказался от медпомощи.

Раненый сотрудник МВД был доставлен в Госпиталь ветеранов войн, а сам нападавший — в республиканскую клиническую больницу им. Куватова, добавили в министерстве. «Комсомольская правда — Башкортостан» сообщает, что задержанный находится в состоянии средней тяжести, а пострадавшего полицейского отпустили на амбулаторное лечение после обработки раны.

«Руководство и следователи Ленинского межрайонного следственного отдела по городу Уфе и следователи-криминалисты СУ СК России по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками полиции выехали на место происшествия по сообщению о нападении на двоих сотрудников МВД», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

В пресс-службе республиканского главка МВД сообщили, что ранивший полицейских мужчина не реагировал на требования убрать нож и на предупредительные выстрелы.

По данным телеграм-канала Mash Batash, ранивший стражей порядка мужчина находился в неадекватном состоянии — возможно, под воздействием наркотиков. Прохожие обратили на него внимание, поскольку он бесцельно блуждал с ножом в руке по скверу Мустая Карима на улице Карла Маркса.

«Он ходил, сам с собой разговаривал, нож то доставал, то прятал», — рассказал один из очевидцев.

Горожане вызвали полицию, на место прибыла следственно-оперативная группа с психологом. Shot сообщает, что неадекватный мужчина «начал увечить себя» и «отрезал себе часть щеки», в результате чего у него возникла «огромная кровопотеря». На полицейских он напал, когда они попытались помешать ему себя калечить.

В результате один полицейский получил ножевое ранение в руку, второй — царапину на груди, уточняет Mash Batash.

Ufa1 приводит слова очевидцев, которые утверждают, что мужчина угрожал убить себя, а полицейские пытались наладить с ним контакт, но так и не сумели убедить бросить нож.

«Вдруг он рванул, побежал по улице, один полицейский его догнал, а тот развернулся и ударил его ножом в область груди», — рассказал источник издания.

Другой собеседник Ufa1 сообщил, что второй полицейский получил ранение в область подмышки. «Было не менее двух ударов. Сухожилия и мышцы порезал, зашивали потом», — заявил он.

Телеграм-канал информагентства «Башинформ» опубликовал видео, снятое жильцом дома на улице Карла Маркса: задержание вооруженного мужчины проводили прямо напротив его окон. По словам очевидца, перед тем, как нападавшего скрутили и повалили на асфальт, были слышны звуки стрельбы. Телеграм-канал «Оперсводки РБ» поясняет, что при задержании было применено табельное оружие.

Задержанному сразу же оказали первую медпомощь из-за пореза на лице, который он нанес себе сам. «Я когда возле сквера имени Мустая Карима проходил, там полиция стояла и мужик ревел», — цитирует другого очевидца уфимское издание «Пруфы.Ру».

Прибывший по вызову с полицейскими человек в штатском сказал Ufa1, что «нападавший под мефедроном был». По данным издания, задержанный — житель Уфы Руслан М. 1995 года рождения