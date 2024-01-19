На площади Салавата Юлаева в Уфе прошел несанкционированный властями митинг в поддержку местного активиста Фаиля Алсынова, которого приговорили к четырем годам колонии по делу о возбуждении ненависти из-за его речи про мигрантов. По данным телеграм-канала «Однажды в Башкирии», на акцию пришли порядка тысячи человек. Телеграм-канал RusNews писал о 2 тыс. протестующих. Позднее их разогнали силовики, после чего активисты начали расходиться маленькими группами по ближайшим улицам, отметил канал SOTAvision*.

Портал UFA1.RU писал, что участники пришли на митинг с плакатами в поддержку Фаиля Алсынова. При этом корреспондент издания подчеркивал, что акция больше похожа на «народные гуляния, а не на митинг в поддержку общественника»: люди водили хороводы и пели песни на башкирском языке. На вопросы сотрудников полиции участники акции отвечали, что они туристы и «пришли посмотреть на памятник».

Правоохранители, в свою очередь, предупреждали людей, что акция несанкционирована, и просили разойтись по домам. Вскоре на площади начались задержания: среди задержанных оказались мужчина с флагом Башкортостана и девушка с плакатом, на котором было написано «кара халык». Это одна из фраз, которая была произнесена Фаилем Алсыновым и стала частью его уголовного дело.

Дословно с башкирского языка «кара халык» переводится как «черный народ», при этом сам активист утверждал, что имел в виду «простой народ». UFA1.RU отмечает, что башкирском языке так называют простой коренной народ. Однако обвинение посчитало, что «значение словосочетания соответствует значению слов “хачи”, “чурки”, “черномазые”», а Алсынов использовал эту фразу для «негативной оценки жителей Кавказа, Средней Азии и армян».

«Меня держат, не отпускают. Протокол составили, пальцы сняли. Все документы есть», — сообщила задержанная девушка в своем телеграм-канале «Сказки Onecaprice».

Участники акции пытались перекрыть проезд автобусу с задержанными. Телеграм-канал RusNews писал, что некоторые люди ложились на дорогу, чтобы автозак не мог проехать, однако силовики начали их оттеснять, в том числе «грубо хватая за ноги». Всего на митинге задержали около 10 человек, передает корреспондент UFA1.RU. Кроме того, жители Уфы жалуются на сбои в работе Telegram. Также не работает оператор «Билайн», пишет UFA1.RU.

Приговор Алсынову вынесли 17 января — тогда же у здания суда собрались несколько тысяч человек в знак его поддержки, их начал оттеснять. По данным Baza, у суда находилось более 600 сотрудников полиции и около 2 тыс. протестующих. Телеграм-канал также писал, что во время акции силовики задержали от пяти до «нескольких десятков» участников акции. Кроме того, одному из активистов — Салавату Идельбаеву — вручили повестку на допрос и увезли в ФСБ, утверждал «Куштау Байрам».

18 января UFA1.RU писал о восьми задержанных. По данным телеграм-канала, они получили от 10 до 14 суток за нарушения установленного порядка организации либо проведения митинга. 19 января суд в Баймаке признал виновными по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» девятерых участников протеста. Как указывает UFA1.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов, им назначили от восьми до 15 суток.

Дело Алсынова

Фаиль Алсынов — один из самых известных башкирских общественников. 17 января Баймакский районный суд Башкирии приговорил Алсынова к четырем годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал для него тот же срок, но в колонии-поселении.

По данным суда, в апреле 2023 года Алсынов «публично выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии». Росфинмониторинг внес Алсынова в перечень экстремистов.

Активист выступал за сохранение шихана Куштау и участвовал в акции против геологоразведочных работ в районе села Ишмурзино в Баймакском районе. Во время протестов он говорил о том, что в результате золотодобычи в Зауралье образовались карьеры и заброшенные деревни, которые не несут выгоды жителям регионов. Кроме того, он утверждал, что приезжие «забирают земли», а поскольку некоторые жители Башкирии участвуют в военной операции, «свою землю защитить — даже мужчин не остается».

Алсынов также отмечал, что башкирам некуда переселяться, в то время как «армяне уедут на свою родину, кара халык — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан».

Издание «Idel. Реалии»* со ссылкой на документы уголовного дела писало, что привлечь общественника к уголовное ответственности после его выступления просил глава Башкирии Радий Хабиров. Он же направил письмо прокурору республики Игорю Пантюшину, позднее Алсынов публиковал копию документа в своем телеграм-канале (канал удален).

В обращении в прокуратуру глава республики назвал Алсынова «лидером протестного движения» и заявил, что на сходе в Ишмурзино он «открыто призвал местных жителей к экстремизму». Кроме того, он указал, что «отдельными лицами организована кампания, направленная против органов государственной и муниципальной власти».

В высказываниях активиста Хабиров усмотрел разжигание межнациональной розни, призывы к антигосударственным выступлениям и экстремизму, а также дискредитацию российской армии, и призвал привлечь его к уголовной и административной ответственности.

В октябре 2023 года Алсынова задержали в Уфе. Его дело начали рассматривать в конце декабря 2023 года. Сторонники активиста собирались у здания суда во время заседаний, на одной из последний акций — 15 января (в этот день изначально планировалось огласить приговор активисту) — они потребовали отправить в отставку главу республики.

* признан Минюстом России иноагентом