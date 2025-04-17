Пять человек погибли и четверо ранены в результате стрельбы в университете Флориды. Об этом сообщает местный телеканал WFTV9 со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

При этом телеканал WCTV со ссылкой на представителей Мемориальной больницы Таллахасси передает, что после стрельбы в вузе госпитализированы шесть человек. По данным больницы, пятеро из них находятся в критическом состоянии, а один — в тяжелом.

Факт стрельбы также подтвердила администрация учебного учреждения. Во время происшествия она на своей странице в социальной сети X попросила всех присутствующих в университете найти себе укрытие.

По информации CNN, стрелок задержан и находится под стражей. WFTV сообщает, что стрелков было двое, один погиб, второго задержали. Мотивы нападавших пока неизвестны.

На стрельбу отреагировал губернатор штата Рон Десантис, который рассказал, что молится за студентов. По его словам, правоохранительные органы штата принимают все необходимые меры.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. В университете отменили занятия на ближайшие дни.