Четверо подростков, которые ограбили и избили участника военной операции, арестованы в Уссурийске, сообщила прокуратура Приморского края в своем телеграм-канале. Всех обвиняемых поместили под стражу на полтора месяца.

В сообщении прокуратуры уточняется, что, по версии следствия, в январе 2024 года подростки в возрасте 15-16 лет проникли в квартиру 32-летнего участника боевых действия на улице Артемовской и, угрожая хозяину, требовали у него денег.

«Не добившись желаемого, подростки применили к хозяину квартиры физическую силу и забрали телефон», — отметили в прокуратуре. По словам представителей местной полиции, молодые люди якобы «выбивали долг».

Портал Vladivostok1 сообщал, что военный, ставший жертвой нападения, в 2022 году на добровольной основе присоединился к батальону «Тигр» и принимал участие в боевых действиях на Украине, а в феврале 2023 года вернулся домой. Мать мужчины рассказала журналистам, что ее сына периодически избивали подростки.

«Я обращаюсь к матерям этих подростков: “Остановите своих сыновей! Сегодня они пришли в мой дом, завтра придут в другой!”» — — заявила женщина.

Свои действия обвиняемые снимали камерой смартфона, а видео впоследствии опубликовали в социальной сети. После этого в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и применением насилия неопасного для жизни» (пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В краевом следственном управлении СКР сообщали, что по факту случившегося заведено еще одно уголовное дело — по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК) в связи с «ненадлежащей работой органов системы профилактики». Она предусматривает наказание в виде штрафа и/или ареста.

Поскольку все участники нападения состояли на профилактическом учете в полиции, следователи считают, что с ними и их семьями должна была проводиться соответствующая работа. Провести проверку работы органов профилактики и по ее итогам принять решение о возбуждении дела поручил глава Следстввенного комитета Александр Бастрыкин.