Уссурийский районный суд вынес обвинительный приговор четырем подросткам, которые ограбили и избили мужчину, участвовавшего в боях на Украине. Об этом сообщила пресс-служба судов Приморского края.

Суд признал несовершеннолетних виновными в грабеже с незаконным проникновением в жилище и с применением насилия (п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Согласно постановлению суда, все четверо будут отбывать наказание в воспитательной колонии. Одному из подсудимых назначено два года и 15 суток, двоим — два года, еще одного участника группы приговорили к одному году и 10 месяцам колонии.

Инцидент произошел в январе 2024 года. Согласно материалам дела, четверо подростков спланировали ограбление. Они постучали в дверь ветерана спецоперации и насильно проникли в квартиру. Затем, по данным суда, молодые люди потребовали денежные средства, а двое из них, надев перчатки для единоборств, избили потерпевшего. При этом двое других подростков снимали происходящее на видео и нецензурно выражались в адрес мужчины. После этого несовершеннолетние похитили у потерпевшего телефон и покинули место преступления.

Позже, по информации следователей, кадры избиения подростки выложили в интернете.

В феврале всю группу несовершеннолетних преступников задержали, и они были отправлены под стражу.

Согласно сведениям суда, все четверо правонарушителей состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних и в учреждениях системы профилактики Уссурийска.

По данным прокуратуры края, в ограблении участвовали молодые люди 2008-2009 годов рождения.