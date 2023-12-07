В Узбекистане задержали более 200 человек, подозреваемых в различных преступлениях, пишет издание «Голос народа». Среди них 73-летний предприниматель Салим Абдувалиев, известный по прозвищам «Салимбай» и «Салмбойвачча». Как отмечает издание Tengrinews.kz, бизнесмен считается одним из самых влиятельных людей в стране.

Абдувалиева задержали в Ташкенте. Его обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия. Мера пресечения для предпринимателя, как отмечает «Газета.uz», не сообщается. Ранее Uznews.uz писало, что Абдувалиев был задержан еще 1 декабря в его резиденции в Ташкенте. После чего в отношении бизнесмена проводилась доследственная проверка, утверждала «Газета.uz».

С 2017 года Салим Абдувалиев занимает должность заместителя председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана, а также возглавляет Ассоциацию спортивной борьбы. Tengrinews.kz называет Абдувалиева «одним из самых известных меценатов на постсоветском пространстве». Кроме того, как утверждают издание, ранее посол США в Узбекистане в дипломатических переписках называл Абдувалиева «боссом узбекской мафии».

«Голос народа» указывает, что силовики Узбекистана проводят массовой рейд по поиску «уличных банд», участники которых оказывают «негативное влияние на социальную среду». «Газета.uz» называет эту операцию «40 ударных дней», и объясняет, что она направлена на снижение преступности в стране. Телеграм-канал Eltuz писал, что для расследования сотни дел криминальных авторитетов в столицу Узбекистана прибыли около 50 следователей из разных регионов.

Помимо Абдувалиева, в Ташкенте задержали 52-летнего Бахтиера Кудратуллаева, известного по прозвищу «Бахти Ташкентский». Его подозревают в вымогательстве в особо крупном размере, а также в незаконном использовании оружия. «Голос народа» указывает, что Кудратуллаев — единственный «вор в законе» в Узбекистане. По данным Eltuz, его задержали в конце ноября в его квартире. После чего, отмечает издание, Кудратуллаев связался с одним из своих близких и сказал, что пробудет в колонии «год-два».

Также были задержаны и другие крупные представители «криминального мира» Узбекистана. Среди них Аббас Хаджаев по прозвищу «Конторский», Джахонгир Бадалов по прозвищу «Снобс» и Шукур Янгибазарский, пишет Eltuz.

7 декабря, по данным телеграм-канала, в Самаркандской области задержали 47 членов преступных группировок. Против шести из них возбудили уголовные дела, еще 25 были задержаны в административном порядке. Eltuz отмечает, что представители спецслужб изъяли у них наркотические и психотропные вещества, а также биты, кастеты и другое холодное оружие.

В Бухарской области, по информации местного издания Bviib, задержали 31 человека — все они находились в розыске. Подозреваемых обвиняют в разбоях, похищении людей, незаконном обороте наркотических и психотропных препаратов, а также оружия. В итоге пять пять подозреваемых заключили под стражу. Кроме того, более чем с 90 гражданами была проведена профилактическая работа.

«Газета.uz» указывает, что 7 декабря задержания также произошли в Ташкентской области (34 человека) и в Андижанской области (четыре человека). Их подозревают в незаконном хранении оружия и обороте наркотических средств, домашнем насилии, незаконном получении валюты, а также мелком хулиганстве. Eltuz отмечает, что силовики продолжают проводить рейды по всей стране.