10 августа Армия обороны Израиля отчиталась о нанесении удара по штабу ХАМАС в школе «Аль-Табиин» в секторе Газе. Власти Газы заявили, что в результате обстрела погибли по меньшей мере 90 человек, десятки были ранены. Как на удар Израиля отреагировали в мире — в материале RTVI.

ЦАХАЛ сообщил, что в здании школы, по которой был нанесен удар, располагался командный центр боевиков ХАМАС, в котором «планировались и осуществлялись различные атаки на силы ЦАХАЛ и Израиль». «Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам», — говорится в заявлении. Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что в атакованной школе находились около 20 террористов, в том числе высокопоставленные командиры ХАМАС. По его словам, данные о жертвах и пострадавших, публикуемые представителями палестинского движения, преувеличены. Associated Press пишет, что в школе укрывались люди, которые были вынуждены покинуть свои дома и бежали сюда из других частей сектора Газа. Очевидец рассказал агентству, что удар был нанесен рано утром, когда прихожане молились в мечети внутри школы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

В Москве глубоко потрясены произошедшим. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. <…>

С сожалением отмечаем, что подобные удары в секторе Газа, жертвами которых становятся мирные жители, носят систематический характер. Призываем израильскую сторону воздерживаться от атак на гражданские объекты. Считаем, что им нет и не может быть оправдания.

По данным палестинской стороны, только за прошедший месяц бомбардировкам подверглись 13 центров для переселенцев. Трагедии, подобные произошедшему сегодня в школе «Табиин», подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшее прекращение огня, а также обмен удерживаемыми лицами.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель:

В ужасе от кадров из школы-убежища в Газе, подвергшейся удару со стороны Израиля, в результате которого, по сообщениям, погибли десятки палестинцев. По меньшей мере 10 школ становились целью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания.

МИД Турции:

Израиль совершил новое преступление против человечества, расправившись с более чем сотней мирных жителей, укрывшихся в здании школы в квартале Дарадж города Газа.

Это нападение еще раз показало, что правительство Нетаньяху хочет саботировать переговоры об устойчивом прекращении огня. Международные акторы, которые не предпринимают шагов, чтобы остановить Израиль, являются соучастниками этих преступлений.

Продолжение осуществления подобных преступлений в массовом порядке, в результате которых погибает большое количество мирного населения, каждый раз, как только увеличивается активность усилий посредников, в попытке найти решение для прекращения огня в анклаве, указывает в открытую на отсутствие политической воли Израиля для прекращения огня.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми:

Потрясен военным ударом Израиля по школе Аль-Табаин и трагической гибелью людей. ХАМАС должен прекратить подвергать гражданское население опасности. Израиль обязан соблюдать международное гуманитарное право.

МИД Франции:

Франция самым решительным образом осуждает израильский удар, нанесенный 9 августа по школе Аль-Табаин в городе Газа. В течение нескольких недель здания школ неоднократно подвергались нападениям, что привело к недопустимому числу жертв среди гражданского населения.

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаззарини:

Еще один день ужаса в Газе. Еще одна школа попала под удар, появляются сообщения о десятках убитых палестинцев, включая женщин, детей и пожилых людей. Школы, учреждения ООН и гражданская инфраструктура — это не цели.

Член политбюро движения хуситов Хазем Асад:

За утреннее кровавое преступление вместе с сионистским образованием [Израилем], которое его исполнило, ответственна американская администрация, которая их финансировала и дала зеленый свет, и все те государства, которые под влиянием США нормализовали отношения с Израилем.