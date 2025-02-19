В столице Польши правоохранительные органы проводят расследование из-за массового убийства в сквоте, где были обнаружены тела четырех мужчин. По делу задержаны уже более десятка человек. Подозреваемыми в самом убийстве польские силовики считают двух граждан Украины, один из которых объявлен в международный розыск.

Как пишут польские СМИ, следы зверского убийства в заброшенном доме на улице Гжибовской, где ютились бездомные, были обнаружены в весной 2024 года. Изначально там были найдены два трупа мужчин, а чуть позже — еще два. Трупы в разной степени разложения были спрятаны под грудой мусора. На место массового убийства полицию привел свидетель — 46-летняя гражданка Украины. Когда полицейские прибыли в сквот и нашли тела, там же они обнаружили и вероятные орудия убийства. Как отметил источник издания Do Rzeczy, один из мужчин мог быть задушен удавкой, другой — зарезан ножом. Еще одна жертва, вероятно, была избита до смерти.

Там же, в сквоте, были задержаны 34-летние украинцы Андрей С. и Виктория В. Кроме того, в рамках дела задержаны еще несколько украинцев и поляков. Им предъявлены обвинения в недонесении о преступлении. Речь идет о Павле М., Виктории В., Ирине С. — П., Татьяне К., Николае Р., Владимире Х. и Матвее С.

Часть задержанных подозревают в участии в избиении. Украинец Андрей С. арестован — ему вместе с Ионом Б. в конце 2024 года предъявлено обвинение в убийстве трех человек.

В качестве возможного мотива массового убийства в заброшенном доме следствие рассматривает в том числе версию о ссоре из-за женщины. «Об этом говорили задержанные. Однако мы должны точно выяснить, каковы были обстоятельства гибели каждой из найденных жертв», — рассказывает собеседник издания TVP в следственных органах.

Кроме того, как сообщили в прокуратуре Варшавы, в международный розыск в связи с расследованием дела объявлен 34-летний украинец Иван Райлян. Судя по карточке полиции, мужчина — уроженец Херсона. Его подозревают в убийстве четвертого мужчины, чье тело было обнаружено в сквоте на Гжибовской. «Он бил его ногами по всему телу, нанеся многоместные травмы, включая перелом черепа, разрыв почки и селезенки, а также перелом ребер с повреждением легких. В результате полученных травм избитый мужчина скончался», — пересказывает информагентство PAP версию следствия.

Кроме того, Ивана Райляна обвиняют в жестоком избиении вместе с еще двумя подельниками некоего мужчины по прозвищу «Рыжий».

«В связи с побегом Ивана Райляна суд в Варшаве применил к этому подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста на 14 суток. Прокурор варшавского района распорядился объявить Райляна в розыск», — сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба.

Массовое убийство в Варшаве вызвало бурную реакцию в польском обществе. В комментариях к заметкам, посвященным этому инциденту, люди критикуют польское правительство за массовое пребывание в стране жителей Украины, которые часто попадают в криминальные сводки. По данным Главного управления польской полиции, как передавал ТАСС, в 2024 году украинцы стали лидерами по количеству совершенных иностранцами преступлений в Польше. Кроме того, опасения польских властей вызывают и мафиозные группы из Украины, которые, как писала Gazeta Wyborcza, занимаются сутенерством и рэкетом, а также контролируют оборот наркотиков.