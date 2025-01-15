Представители службы безопасности в Вашингтоне выражают опасения в связи с риском атаки в ходе инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая должна пройти 20 января. Об этом сообщает Reuters.

«Атака со стороны одиночки остается для нас главным обоснованием для повышенного внимания на протяжении всей следующей недели», — заявил начальник полиции Капитолия Томас Мангер.

По словам лиц, ответственных за безопасность на мероприятии, в настоящий момент у них нет данных, которые говорили бы о возможной скоординированной атаке в ходе инаугурации президента. В то же время, руководство ФБР и департамента национальной безопасности предупредило полицейских по всей стране о риске повторной атаки, схожей с недавним терактом в Новом Орлеане, где водитель пикапа въехал в толпу, после чего открыл огонь из винтовки.

В целях повышения мер безопасности планируется перекрыть участок города протяженностью около 3 км — от Белого дома до Капитолия. Входные пункты будут заблокированы заграждениями из цемента и грузовиками. Место проведения церемонии будет также огорожено черной изгородью высотой 2 метра и длиной 48 км — по словам представителей службы безопасности, это будет самое длинное по протяженности ограждение за всю историю Вашингтона.

Безопасность сотен тысяч зрителей также будут обеспечивать 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов, среди которых 7800 солдат нацгвардии и 4 тысячи полицейских, которые приедут из отделений по всей стране.

Сообщается, что около 70% номеров в городских отелях были забронированы на день инаугурации. В 2017 году аналогичный показатель составлял 95%, а в 2013 году — 78%. При этом многие жители Вашингтона, где 90% проголосовавших на выборах отдали предпочтение кандидату от Демократической партии Камале Харрис, рассказали о планах покинуть город на время проведения церемонии.

В ходе президентской кампании Дональда Трампа он дважды становился целью покушения. В середине июля нападавший выстрелил в кандидата от Республиканской партии из винтовки в ходе его выступления, в результате чего Трамп получил ранение в правое ухо. В середине сентября на Трампа вновь была совершена попытка покушения рядом с гольф-клубом во Флориде, в результате которой никто не пострадал.