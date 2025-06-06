В Бристоле обнаружили картину, написанную известным британским художником Джозефом Мэллордом Уильямом Тернером в возрасте 17 лет. Произведение под названием «Восходящий шквал, Хот-Уэллс, с утеса Св. Винсента, Бристоль» считалось утраченным на протяжении полутора веков. Подлинность работы подтвердилась, когда во время реставрации после продажи в прошлом году на полотне нашли подпись Тернера, пишет The Guardian.

Первоначально считалось, что картина принадлежит кисти одного из последователей художника XVIII века Юлия Цезаря Иббетсона. При продаже на аукционе Dreweatts ее стартовая оценка составляла 600—800 фунтов, в итоге она ушла с молотка по более низкой цене.

Однако сейчас, в год 250-летия со дня рождения Тернера, это полотно будет выставлено на торги Sotheby’s с ориентировочной стоимостью 200—300 тысяч фунтов. Экспертиза окончательно установила авторство Тернера — специалисты опирались на обнаруженную подпись и архивные упоминания в некрологах мастера.

Картина, созданная в 1792 году, вдохновлена рисунком и акварелью из галереи Тейт Британия. На ней изображен дом Хот-Уэллс на берегу реки Эйвон в Бристоле — место, где позднее возвели знаменитый Клифтонский подвесной мост. В 1793 году полотно было представлено в Королевской академии, став первой масляной работой Тернера на выставке. Картину приобрел священник Роберт Никсон, который поддерживал молодого художника и побудил его заняться живописью маслом. Сын Никсона унаследовал картину после его смерти, а затем она «ушла в тень» и в последний раз выставлялась в Австралии в 1858 году, отмечает «Би-би-си».

Тернер наносил краску тонкими слоями, перенеся в масляную живопись приемы из акварельной техники. Специалисты отмечают, что этот метод стал предвестником его поздних работ, в которых он исследовал игру света и форм. Долгое время полотно находилось под слоем потемневшего лака и требовало восстановления. После реставрации произведение искусства будет представлено на публичной выставке в Sotheby’s в Лондоне с 28 июня по 1 июля, а 2 июля картину продадут на торгах.