В Северном Уэльсе (Великобритания) был задержан 46-летний Дэниел Андреас Сан-Диего, которого Федеральное бюро расследований (ФБР) США разыскивало за совершение терактов в Калифорнии в 2003 году. Об этом сообщает The Times со ссылкой на британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

По данным газеты, Сан-Диего скрывался более 20 лет. Кроме терактов, его подозревают в связях с радикальной группировкой, защищающей права животных.

Сан-Диего был задержан накануне, 26 ноября, в сельской местности недалеко от лесопосадки. Он уже предстал перед судом, который рассмотрит вопрос о его экстрадиции в США.

Диего обвиняют в установке двух бомб, которые взорвались с разницей примерно в час утром 28 августа 2003 года на территории кампуса биотехнологической компании в Эмеривилле (Калифорния). Его также обвиняют в подрыве еще одной бомбы с привязанными к ней гвоздями на предприятии по производству пищевых продуктов в Плезантоне месяц спустя. В результате взрывов никто не пострадал, однако власти заявили, что бомба в биотехнологической компании была предназначена для того, чтобы навредить спасателям.

В 2009 году он был включен ФБР в список самых разыскиваемых террористов. За информацию о местонахождении ведомство предлагало вознаграждение в размере $250 тыс. Фотографии Сан-Диего висели на рекламных щитах от Калифорнии до Нью-Йорка, включая Таймс-сквер. Он также несколько раз появлялся в телепрограмме «Самые разыскиваемые преступники Америки».

«Арест Дэниела Сан-Диего после более чем 20 лет бегства от правосудия за два взрыва в районе Сан-Франциско показывает, что независимо от того, сколько времени это займет, ФБР найдет вас и привлечет к ответственности», — заявил директор бюро Кристофер Рэй.

Он также напомнил, что в США стране есть «правильный и неправильный» способы выражать свои взгляды. «И обращение к насилию и уничтожению имущества — это неправильный путь», — добавил Рэй.