На объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс (запад страны) вспыхнул пожар. Как пишет The Independent, там базируются атомные подводные лодки Astute и Dreadnought.

По данным полиции графства Камбрия, сообщение об инциденте поступило около 00:44 по местному времени (21:44 мск 29 августа). В результате двух сотрудников госпитализировали с подозрением на отравление дымом. Остальные были эвакуированы с предприятия.

Правоохранители подчеркнули, что ядерная угроза отсутствует. Тем не менее местным жителям рекомендовали закрыть окна и оставаться дома, пока аварийные службы будут устранять инцидент. Кроме того, перекрыли один из мостов, ведущих к предприятию.

В апреле 2024 года пожар произошел на другом заводе BAE Systems — в Южном Уэльсе. Это предприятие специализируется на производстве боеприпасов. Спецслужбы начали расследование инцидента.

BAE Systems — крупнейшая оборонная компания Британии и одна из самых больших в мире. Помимо ядерных подлодок, она в том числе производит танки Challenge, истребители, боевые машины и многое другое.

В августе президент Украины Владимир Зеленский объявил в своем телеграм-канале о начале сотрудничества с BAE Systems. Он рассказал о встрече с генеральным директором компании Чарльзом Вудберном.

«Очень продуктивно: офис компании в Украине, локализация производства в Украине. Общий результат ради безопасности нашего государства, всей Европы и свободного мира», — рассказал Зеленский.

Украинский глава отметил, что ВСУ уже пользуются оружием BAE Systems, в том числе боевой машиной пехоты CV90 и гаубицами L119 и M777.