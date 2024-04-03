Российский дискаунтер «Светофор», который за границей работает под брендом Mere, планирует расширить свою деятельность в Европе и открыть магазины в Венгрии. Об этом сообщило венгерское издание Haszon.hu со ссылкой на источники.

«Мы рады сообщить вам, что европейская сеть супермаркетов MERE теперь будет доступна и в Венгрии», — приводит издание цитату из сообщения представителей «Светофора».

По данным Haszon.hu, представители российского дискаунтера в начале февраля разослали потенциальным деловым партнерам письма, в которых анонсировалось открытие 20 магазинов в Будапеште и его окрестностях в течение «ближайшего года».

Источники отмечают, что создатели бренда строят «амбициозные планы» — в течение трех лет они хотят открыть в Венгрии 200 магазинов и «достичь оборота в 700 млн евро».

Кроме того, в письме указано, что цены на товары в магазинах сети Mere «будут на 20% ниже среднерыночных за счет прямого сотрудничества с производителями, строгого контроля затрат и минимальной наценки». Авторы публикации допускают, что российский дискаунтер в основном будет предлагать продукцию собственных брендов.

Российскую розничную сеть «Светофор» в 2009 году основали предприниматели из Красноярска. С тех пор торговая сеть насчитывает уже примерно 2500 магазинов. Первый магазин зарубежного бренда «Светофор» Mere открылся в 2019 году в немецком городе Лейпциг. После этого бренд расширил географию своего присутствия почти на всю Европу и открыл магазины в Бельгии, Чехии, Эстонии, Греции, Румынии, Испании и Франции.

Haszon.hu пишет, что Mere использует принцип других популярных дисконтных магазинов — Aldi или Lidl, которые основываются на системе скидок и позволяют покупателям приобретать товары по низким ценам.

Как правило, магазины Mere занимают огромные пространства в 1000 кв. м., а сами товары выставлены, как на складе, в коробках и поддонах, что позволяет экономить средства на установке торговых прилавков. Такие магазины рассчитаны на семьи с достатком не выше среднего и оптовые закупки.

Издание отмечает, что в 2022 году российская торговая сеть была вынуждена закрыть свои магазины в некоторых европейских странах, в том числе Австрии, Бельгии, Франции и Великобритании, из-за проблем с поставками. Причиной тому стали начавшиеся на Украине боевые действия и санкции в отношении России.

Немецкая газета Lebensmittel Zeitung в сентябре 2023 года писала, что российская сеть не ушла из стран Евросоюза полностью, а сконцентрировалась на работе в Восточной Европе, где легче наладить поставки товаров.

В частности, в Сербии компания увеличила количество своих подразделений за год с 13 до 30 и достигла выручки в 48 млн евро. В Литве, где у компании около двух десятков магазинов, оборот в 2023 году составил €50 млн. По мнению отраслевых экспертов, расширение в Венгрии также вписывается в эту реформированную стратегию.

В 2020 году «Светофор» вошел в десятку крупнейших продуктовых ритейлеров России с выручкой 200 млрд рублей ($2,4 млрд). За последние два года бизнес компании увеличился вдвое, что сделало ее одним из пяти крупнейших игроков в растущем секторе розничной торговли России.