Археологи обнаружили близ Вероны в Италии несколько захоронений людей вместе с животными, сделанные в доримскую эпоху. Помимо животных, употреблявшихся в пищу, в могилах были найдены останки собак и лошадей, говорится в работе, опубликованной в журнале PLOS ONE.

Обнаружение останков животных в человеческих захоронениях — не такая большая редкость в археологии, однако не всегда ученым удается понять смысл этих совместных погребений. К такому роду захоронений относятся недавние находки, сделанные в некрополе позднего железного века близ Вероны (Италия). Они датируются III-I веками до нашей эры.

Археологи под руководством Зиты Лаффранчи из Университета Берна исследовали 161 захоронение в этом некрополе, из которых каждое десятое (16 погребений) содержало помимо человеческих останки различных животных.

В некоторых захоронениях были обнаружены останки животных, употребляемых в пищу, в том числе свиней, кур и коров. Они могли служить подношением умершим, считают археологи.

Однако особое внимание привлекли к себе четыре захоронения, в которых были найдены кости животных, в пищу не употреблявшихся — собак и лошадей. В попытках найти объяснение археологи исследовали демографические, диетические и генетические особенности похороненных людей и животных, однако это не привело к установлению каких-либо связей. Ученые сначала предположили, что традиция хоронить с животными могла быть присуща одному семейству. Но оказалось, что захороненные вместе с животными люди не были родственниками друг другу.

У захоронений с лошадьми и собаками тоже было мало общего — так, учеными был обнаружен скелет младенца вместе с полным скелетом собаки, останки молодого человека с частью лошади, останки взрослого мужчины с маленькой собачкой и средних лет женщины с целой лошадью, фрагментированными останками других лошадей и черепов собаки.

Такое разнообразие захоронений может допускать множество интерпретаций, считают археологи. К примеру, собаки и лошади в древних культурах часто имели символическое значение, хотя в то же время ученые не исключают, что с некоторыми людьми были похоронены их домашние животные и общие захоронения являются свидетельством других, неизвестных погребальных ритуалов.

«Это исследование сосредоточилось на захоронениях лошадей и собак совместно с людьми и может указывать на неизвестные ритуалы и верования в последние века до начала нашей эры в Италии», — считают авторы.