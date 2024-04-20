В Винницкой области Украины двое мужчин открыли огонь по полицейским во время проверки автомобиля, сообщает пресс-служба полиции региона в своем телеграм-канале. В результате один из сотрудников правоохранительных органов погиб, другой — получил ранения.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 20 апреля около 2:00 в Гайсинском районе Винницкой области. «Работники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским», — говорится в сообщении.

Украинское издание «Страна.ua» пишет, что нападавшие — это отец и сын, которые заявили, что служат «в ПВО 58-го РТБ». Их имена — Валерий Василаке (1972 года рождения) и его сын Виталий Василаке (1998 года рождения), утверждает «Страна». На фото из соцсетей, как отмечает издание, мужчины «позируют в военной форме и с оружием».

По данным «Страны», они перевозили «что-то запрещенное». На опубликованных изданием кадрах видно, как один из мужчин показывает полицейскому содержимое багажника. После просьбы открыть стоящие в нем ящики мужчина делает вид, что ищет нож, чтобы открыть их, а затем начинает стрелять по полицейским.

В результате один из полицейских погиб. В пресс-службе полиции региона рассказали, что это был 20-летний Максим Зарецкий, который поступил на службу в сектор реагирования патрульной полиции полтора года назад. Его напарник Максим Шарапански получил ранения.

«Страна.ua» отмечает, что СМИ и паблики пишут, что подозреваемых в расстреле полицейских задержали, но официального подтверждения этому нет. В полиции указывали, что территории Винницкой и Одесской областей ведется полицейская спецоперация по поимке нападавших.

«Удалось установить лиц, вероятно, причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана во все региональные подразделения Национальной полиции. Принимаются меры для установления местонахождения и задержания лиц, причастных к убийству нашего коллеги», — говорится в сообщении полиции.