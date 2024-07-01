В водоемах Мариуполя обнаружили холероподобный вибрион, сообщили в городской администрации со ссылкой на исследование Роспотребнадзора. В зоне риска находятся реки Кальмиус и Кальчик, а также морской пляж в районе судоремонтного завода. Медики рекомендуют избегать купания в этих местах.

В Роспотребнадзоре пояснили, что холероподобный вибрион «не является холерой, а относится к кишечной инфекции».

«При первых признаках заболевания следует немедленно обратиться к врачу», — заявил начальник отдела ведомства по ДНР в Мариуполе, Новоазовском, Володарском и Мангушском районах Александр Хоруженко.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что случаев заболевания холерой в этом году в новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — не выявлено, пишет РИА Новости. Кроме того, в воде не обнаружено эпидемиологически значимых патогенов.

21 июня РИА Новости со ссылкой на организацию «Херсонское сопротивление» сообщило о вспышке холеры в подконтрольном Украине Херсоне. Как заявили собеседники агентства, в больницах находится около ста человек, более 10 скончались. Случаи заболеваний, по их словам, фиксируются как у военных, так и у мирных граждан.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что условия для возникновения холеры были созданы в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в июне 2023 года. По его словам, «распространение эпидемии именно от заболевших с правого берега практически невозможно», поскольку контакты между берегами не осуществляются.

«Потенциальные источники инфекции находятся под постоянным контролем наших санитарно-эпидемиологических служб и МЧС. Здесь контроль не ослабляется ни на минуту», — заверил Сальдо.

Официальные представители украинской стороны не подтверждали и не комментировали сообщения о вспышке холеры в Херсоне.