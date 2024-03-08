В бюджетном плане Министерства обороны Великобритании выявили крупнейший за 12 лет дефицит — он составил £16,9 млрд. Это следует из отчета Комитета парламента страны по контролю расходов бюджетных средств.

Британское Минобороны выделило на 2023—2033 годы сумму финансирование в размере £288,6 млрд — на £46,3 млрд больше, чем в плане на 2022-2032 годы. При этом прогнозируемые расходы увеличились на £65,7 млрд, до £305,5 млрд, что привело к дефициту в £16,9 млрд.

В комитете объяснили, что одной из причин образования дефицита стала инфляция, которая, по оценкам Минобороны, увеличила расходы на £10,9 млрд. В числе факторов, которые привели к росту затрат, также названы «неблагоприятные изменения» валютных курсов, которые добавили £2,2 млрд. В то же время в парламенте главной причиной увеличения разходов комитет считают резкий рост инвестиций в сферу ядерного сдерживания на £38 млрд (до £99,5 млрд) по сравнению с планом прошлого года.

Комитет британского парламента пришел к выводу, что Минобороны «все больше полагается на союзников» в вопросе защиты национальных интересов. Парламентарии подчеркнули, что, несмотря на членство королевства в НАТО, вооруженные силы страны также должны «заслуживать доверия». Указав на финансовые недостатки, комитет призвал военное ведомство разработать план действий на случай, если поддержка со стороны союзников будет сокращена или полностью исчезнет.

В Минобороны выразили мнение, что дефицит бюджета в сфере ядерного сдерживания «в целом управляем» по сравнению с прогнозируемыми расходами. В министерстве отметили, что не планируют сокращать финансирование этого направления, назвав его «главным приоритетом» ведомства.

Кроме того, британское Минобороны пока не намерено принимать «серьезных решений» по отмене других программ для разрешения ситуации с дефицитом. В ведомстве допустили, что пересмотрят бюджетные расходы при отказе правительства увеличить бюджет на оборону.