Военнослужащий-контрактник в ночь на 12 июля обстрелял сослуживцев в Белгородской области и сбежал из воинской части с оружием, в регионе объявлен план «Перехват», сообщает RT со ссылкой на свои источники. По их словам, в результате инцидента есть раненые.

Телеграм-канал Shot пишет о трех убитых, Baza — о двух убитых и одном раненом. Глава Грайворонского района Белгородской области Геннадий Бондарев заверил RT, что погибших и раненых среди гражданских нет.

«Изначально предполагалось, что беглец взял с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, но, предположительно, оружие нашли недалеко от места происшествия», — сообщает «База».

По данным RT, возбуждено уголовное дело о дезертирстве и покушении на убийство.

Версии о причинах конфликта

Источник RT утверждает, что причиной случившегося стал бытовой конфликт.

Заблокированный Роскомнадзором проект «Пепел» пишет, что «военный открыл стрельбу из-за того, что хотел дезертировать — и не смог найти другого выхода». Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на свой источник излагает другую версию:

«Стрельба в пункте дислокации военных в Белгородской области произошла из-за распития спиртных напитков. Предварительно, двое военнослужащих оскорбили сослуживца, а тот сначала сделал им предупреждение, а когда издевки повторились, то в ответ убил их из пулемета и скрылся».

Что известно о предполагаемом дезертире

По данным Shot, рядовому-наводчику 28 лет, и он мог перейти границу и скрыться на территории Украины.

RT со ссылкой на «местные чаты» публикует якобы распространяемую ориентировку на беглеца. Судя по фото, это Алексей Журавлев 1995 года рождения, ростом 165-170 см, худощавый. По некоторым данным, в 2012 году мужчину, которому тогда было 17 лет, судили за грабеж.

Друг предполагаемого дезертира рассказал RT, что тот заключил контракт с Минобороны в 2023 году, а до этого работал сборщиком ПВХ в компании по производству и установке окон в Чебоксарах. По словам источника, Журавлев уволился и планировал отправиться в зону военной операции на Украине, чтобы участвовать в ней вплоть до окончания.

«Весной этого года Алексей приезжал в отпуск, мы с ним виделись. Ни о каких конфликтах с сослуживцами он не говорил. Как оказался в части в Белгородской области? Не знаю», — заявил друг мужчины. Он добавил, что не считает Журавлева конфликтным, но тот «выступал за справедливость».

RT добавляет, что Журавлев родом из чувашского села Юськасы под Чебоксарами, откуда после смерти отца 20 лет назад уехал вместе с братом, оставив там участок с домом. В период с 2018 по 2022 годы земля выставлялась на продажу с «домом под снос» за 200 тысяч рублей, но ее так и не купили.