Житель Волгограда зарезал своего товарища, пригласившего его на свадьбу. Затем он ранил себя и попал в больницу. Убийство произошло на глазах у невесты погибшего.

Инцидент произошел 16 июня в Дзержинском районе, по данным ИА «Высота 102» — на улице Хорошева. Пара молодоженов встретилась с другом в сауне, чтобы вручить ему приглашение на свадьбу, сообщает пресс-служба управления МВД России по Волгоградской области.

На улице у выпивших молодых людей начался конфликт. Один из приглашенных, 25-летний мужчина, поссорился с 21-летним женихом и в ходе перепалки ударил его складным ножом в левый бок. Раненый мужчина умер на месте.

В опубликованном МВД ролике слышно, как невеста кричит врачам: «Спасите его!». Нападавший парень при этом говорит за кадром: «Я не виноват». Убивший друга нанес себе ранение в шею, его отправили в больницу. Спустя сутки его уже выписали.

Причина ссоры остается неизвестной.

«С 15 на 16 июня мы отдыхали с друзьями. У меня произошел конфликт какой-то непонятный с другом. Так получилось, что я, будучи в состоянии очень сильного алкогольного опьянения, достал нож с кармана и ударил его в левый бок», — приводит слова убийцы издание V1.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).