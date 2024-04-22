В Воронеже произошел пожар в цехе электромеханического завода, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел около 9 утра на заводе «Эникмаш-В» на улице Солнечной в цехе по производству электрооборудования. Площадь пожара составила 500 кв. м, сообщили в МЧС. Телеграм-канал 112 писал, что пожар разгорелся на площади 3 тыс. кв. м.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, на заводе загорелся цех размером 100 на 30 м. Местные жители сообщают, что слышали приглушенные взрывы, пишут «Осторожно, новости».

Сотрудники МЧС вынесли из здания четыре пропановых и кислородный баллоны. Пострадали два человека. По словам источника РБК, на территории завода сгорела бытовка.

На месте работали 64 специалиста и 20 единиц техники. Спустя полтора часа после получения вызова пожар был потушен, сообщили в МЧС.

Завод «Эникмаш-В» был основан в 1955 году, предприятие производит кузнечно-прессовое оборудование, разрабатывает технологические процессы обработки металлов давлением.