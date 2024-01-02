В селе Петропавловка (Воронежская область) повреждены дома в результате «аварийного схода боеприпаса». Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, пострадавших в результате произошедшего нет. Зафиксированы разрушения, предварительно, «в семи домовладениях». «В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется», — уточнил он.

Жителей нескольких улиц поселка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в селе Коротояк, сообщил Гусев. Он также подчеркнул, что поставил задачу правительству “в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья».

Информацию подтвердило российское Минобороны. По его данным, 2 января в 9:00 самолет российских Военно-космических сил пролетал над Петропавловкой и произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса» (цитата по РИА Новости). Повреждения получили шесть «частных строений», утверждает ведомство.

«Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов», — подчеркивает министерство.

Baza ранее писала, что при взрыве в селе «повреждена целая улица». Издание опубликовало ролики, сделанные на месте событий, на них видны поврежденные дома и воронка. Mash пишет, что «все произошло в 8:40».