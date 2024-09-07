На территории Острогожского района Воронежской области в результате падения беспилотника ночью возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы», началась детонация, сообщил глава региона Александр Гусев. Объявлен режим ЧС, жителей одного из населенных пунктов решено эвакуировать.



О том, что возник пожар, Гусев написал в своем телеграм-канале около 03:30 (совпадает с мск). Он уточнял, что беспилотник был «обнаружен и подавлен» силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе.

О каких именно «взрывоопасных предметах» идет речь, Гусев не сообщил, однако телеграм-канал Astra утверждает со ссылкой на местных жителей, что атака была совершена на склад с боеприпасами в селе Солдатское.

«На территории Острогожского района, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС», — написал губернатор около 8 утра.

По словам главы региона, предварительно, никто не пострадал. Власти проводят эвакуацию жителей одного населенного пункта (какого именно — не уточняется). Для них развернули пункты временного размещения и организовали автобусы. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых.

Масштаб повреждений будет оцениваться только после ликвидации последствий, отметил Гусев.

В Минобороны России атаку на Воронежскую область не комментировали. По данным ведомства, в ночь на 7 сентября по два дрона были сбиты над Белгородской и Курской областями.