Несколько поездов были остановлены в Воронежской области из-за повреждения железнодорожного полотна. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет», — написал он.

Глава региона добавил, что сотрудники оперативных служб приступили к работе по определению причины произошедшего. Помимо этого, к месту происшествия прибыла аварийно-восстановительная бригада Юго-Восточной железной дороги. Гусев сообщил, что взял ситуацию на личный контроль.

По словам источника «Вести Воронеж» в железнодорожной сфере, на 725-м километре между станциями Евдаково и Сагуны якобы произошел взрыв, что стало причиной остановки движения составов с одной стороны, но вагоны с рельсов не сошли, и никто не пострадал.

Как утверждает телеграм-канал Shot, взрыв произошел около 9:00 мск. Mash пишет, что причиной взрыва на путях предположительно стала техническая авария.

Позднее стало известно, что на станции Пухово задержали поезд Москва — Нальчик, который по расписанию должен был прибыть на станцию Евдаково в 10:50. На станции Перевальская был задержан состав, направлявшийся из Новороссийска в Екатеринбург, время его отправления неизвестно. Также был остановлен пассажирский поезд из Калининграда в Адлер.