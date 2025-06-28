В Воронежской области арестовали сотрудника транспортной полиции, подозреваемого в поджоге объектов энергетики. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК (диверсия).

По версии следствия, инцидент произошел утром 27 июня. Как отмечает полиция Воронежской области, подозреваемый был задержан «с поличным» — во время поджога электроподстанций в регионе.

Правоохранители установили, что фигурант находился под влиянием телефонных мошенников. Злоумышленники убедили полицейского перевести им 800 тыс. рублей. В обмен на обещание вернуть эти деньги мужчину вынудили совершить противоправные действия.

«Вести Воронеж» уточняют, что арестованный поджог электрический трансформатор в селе Мазурка. ЧП произошло около 8:00 мск 27 июня. Из-за действий мужчины без света остались около 1000 человек, проживающих в населенных пунктах Мазурка и Ильмень. Электричество, по данным телеканала, вернули спустя несколько часов. В селе устанавливают новый трансформатор.

Незадолго до поджога в Мазуре полицейский пытался повредить другие объекты энергетики, отмечают «Вести Воронеж». Речь идет об электростанциях в селах Байчурово, Рождественское и Танцырей. По утверждению источника телеканала, в первом населенном пункте злоумышленник не смог совершить поджог, поскольку на территории подстанции дежурили люди, а в Танцырее и Рождественском ему не удалось разжечь огонь.

Фигурант был допрошен и дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте преступления. В ближайшее время мужчину уволят из МВД «по отрицательным основаниям».