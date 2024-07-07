В Подгоренском районе Воронежской области обломки сбитых украинских беспилотников вызвали на одном из складов пожар с «детонацией взрывоопасных объектов», сообщил глава региона Александр Гусев. В границах населенного пункта введен режим ЧС, местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

По словам губернатора, в ночь на воскресенье, 7 июля, дежурные силы ПВО уничтожили над территорией области несколько БПЛА. Пожар на складе в Подгоренском районе произошел «при падении их остатков», из-за которых «началась детонация взрывоопасных объектов».

По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, военные и представители власти, отметил Гусев.

Позже губернатор сообщил, что в границах Подгоренского района введен режим ЧС, «детонация взрывоопасных объектов продолжается». В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома, пожар ликвидировали, никто не пострадал.

«Перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Идет эвакуация граждан в пункты временного размещения», — добавил глава региона.

Воронежское издание Voronezh1.ru сообщает со ссылкой на местных жителей, что взрывы начались в три часа ночи и не прекращались, некоторым людям пришлось сидеть в укрытиях.

«Взрывы не прекращаются. <…> Все дрожит», — приводит издание слова одного из своих читателей.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области около 22:30 6 июля, ее отменили только в 7 утра.

Минобороны России об атаке БПЛА в Воронежской области пока не сообщало. По состоянию на 10:00 мск оборонное ведомство отчиталось только об уничтожении беспилотника над территорией Белгородской области.

25 июня режим ЧС вводили в Ольховатском районе Воронежской области. Тогда атаке ВСУ подверглись два воронежских муниципалитета, в Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, сообщал Гусев.