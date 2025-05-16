В Воронежской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве в связи с заморозками. Указ вступил в силу 15 мая, документ опубликован на портале правовой информации.

Введение режима ЧС объясняет тем, что заморозки представляют опасность для сельхозугодий и многолетних насаждений. Согласно указу:

ежедневно будет проводиться мониторинг последствий неблагоприятной погоды;

главы администраций обязаны отслеживать складывающуюся обстановку и своевременно отчитываться в профильное министерство;

до 30 мая 2025 года муниципалитеты должны предоставить данные о нанесённом ущербе сельскому хозяйству.

На сайте регионального правительства отмечается, что гибель части сельхозкультур из-за заморозков была зафиксирована 27, 28, 29 апреля и 3 мая. Температура воздуха в эти дни опускалась до минус 4,1 градуса, а температура почвы — до минус 5 градусов. В пониженных участках местности, по оценке специалистов, температура могла быть еще ниже.

По информации регионального Минсельхоза, 15 садоводческих хозяйств сообщили о повреждении от 40% до 70% завязей на семечковых и косточковых плодовых культурах. Частично погибли посадки на общей площади 2659 гектаров, что составляет 44% всех плодоносящих садов региона. Как следствие, урожай фруктов и ягод в 2025 году может оказаться минимум в два раза ниже запланированных объемов.

Кроме того, в меньшей степени пострадали сахарная свёкла (13,7 тыс. га), озимые культуры (10,5 тыс. га) и другие посевы на площади около 6 тыс. гектаров.

Введение режима ЧС позволит аграриям, заключившим договоры страхования с учетом риска заморозков, претендовать на получение компенсаций за погибший урожай. Также это официально подтверждает невозможность выполнения целевых показателей по сбору плодов в текущем сельхозсезоне, объясняет региональное правительство.