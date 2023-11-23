Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила Китай предоставить подробную информацию о вспышках респираторных заболеваний, в частности — об участившихся случаях пневмонии среди детей, передает Reuters.

О росте числа заболевших респираторными заболеваниями в Китае Национальная комиссия здравоохранения страны сообщала еще 13 сентября. Власти Китая тогда пояснили, что это связано с отменой антиковидных ограничений и циркуляцией известных вирусов гриппа.

«ВОЗ направила официальный запрос Китаю о предоставлении подробной информации о росте респираторных заболеваний и очагах пневмонии у детей», — сказано в заявлении организации.

The Telegraph со ссылкой на ProMed (отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру) накануне писала об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая. Газета отметила, что медицинские учреждения «перегружены больными детьми», а вспышки заболевания уже зафиксированы в крупных городах, таких как Пекин.

The Telegraph напомнила, что именно предупреждение ProMed в декабре 2019 года привлекло внимание многих врачей и ученых к неизвестному ранее вирусу, который позже назовут Sars-Cov-2 (COVID-19).

Китайские медики пояснили газете, что волна заболеваний «стала особенно свирепой» после празднования Дня образования КНР в начале октября.

«По сравнению с предыдущими годами мы обнаружили больше пациентов со смешанными инфекциями, лекарственной устойчивостью и крупозной пневмонией», — сказала директор детского медицинского центра главного госпиталя Китая Чжоу Хуэйсян.

Накануне FTV News передавало, что детские больницы в Китае переполнены, а школы находятся «на грани приостановки». По данным издания, вспышки пневмонии зарегистрированы в Пекине и провинции Ляонин. Один из жителей столицы сообщил, что у детей нет кашля и других симптомов. «У них просто высокая температура (лихорадка), и у многих появляются узелки в легких», — сказал он.

В конце октября глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге говорил, что гипотетически пандемия, подобная коронавирусной, может повториться, поэтому мировым властям необходимо усилить противоэпидемиологический контроль.