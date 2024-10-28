Чтобы оказать воздействие на Запад, в вопросах ядерного сдерживания «элементы устрашения следует детализировать и усилить». Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ «От сдерживания к устрашению», пишут «Ведомости». По мнению экспертов, это позволит «предотвратить катастрофическую войну».

Документ отправлен в МИД России, сообщил источник газеты. По словам собеседника издания, речь в докладе представляет собой «исключительно личный взгляд авторов на геополитические процессы», а не «официальную позицию России».

Источник «Ведомостей» также заявил, что различные ведомства, включая МИД, регулярно взаимодействуют с экспертами, так как «такая работа помогает привлекать общественное внимание к сложным, а порой и острым вопросам международной жизни».

В списке авторов, уточняют «Ведомости», указаны Дмитрий Тренин, Сергей Авакянц и Сергей Караганов. Последний ранее заявлял, что Россия имеет право на применение ядерного оружия в ответ на атаки по своей территории.

В докладе, отмечает газета, представлены девять типов сдерживания. Эффективность одного из них — «способности внушить неизбежность неприемлемого ущерба в случае войны» — сейчас падает, уверены эксперты. Также они отмечают, что ядерное сдерживание со стороны России во время СВО сработало лишь частично: «прямого вмешательства США и союзников в конфликт не произошло».

«Не сможем определить, что летит». Применит ли Россия ядерное оружие

Сейчас Москва, по мнению авторов документа, должна представить свою «лестницу эскалации», то есть озвучить шаги, которые могут быть предприняты в ответ на те или иные действия Запада.

Применение ядерного оружия в докладе рассматривается как крайняя мера, пишет газета. До этого момента могут быть предприняты действия против беспилотников НАТО над Черным морем, кибератаки, а также «демонстрационные удары ядерным оружием с максимальным уменьшением негативного эффекта» (например, по территориям, где никто не живет).

Также авторы доклада в качестве одного из вариантов сдерживания предлагают дать гарантии защиты Беларуси ядерным оружием.

При этом опрошенные газетой эксперты считают, что ядерное сдерживание в его текущем формате работает и не только у России.

В июне Караганов, модерируя одну из пленарных сессий ПМЭФ, спросил у президента России Владимира Путина, «не прогневаем ли мы дары Всевышнего», если «не пойдем более решительно по лестнице эскалации». «Ведь Всевышний указал нам когда-то путь, когда он за беспутство и разврат уничтожил огненным дождем Содом и Гоморру», — добавил политолог.

Путин ответил, что у России «даже нет необходимости думать на эту тему», поскольку в стране в более чем в 20 раз выросло производство боеприпасов, «мы в разы превышаем возможности противника по авиационной технике, в значительной степени превышаем по бронетанковой технике и так далее».