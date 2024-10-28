Чтобы оказать воздействие на Запад, в вопросах ядерного сдерживания «элементы устрашения следует детализировать и усилить». Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ «От сдерживания к устрашению», пишут «Ведомости». По мнению экспертов, это позволит «предотвратить катастрофическую войну».

Документ отправлен в МИД России, сообщил источник газеты. По словам собеседника издания, речь в докладе представляет собой «исключительно личный взгляд авторов на геополитические процессы», а не «официальную позицию России».

Источник «Ведомостей» также заявил, что различные ведомства, включая МИД, регулярно взаимодействуют с экспертами, так как «такая работа помогает привлекать общественное внимание к сложным, а порой и острым вопросам международной жизни».

В списке авторов, уточняют «Ведомости», указаны Дмитрий Тренин, Сергей Авакянц и Сергей Караганов. Последний ранее заявлял, что Россия имеет право на применение ядерного оружия в ответ на атаки по своей территории.

В докладе, отмечает газета, представлены девять типов сдерживания. Эффективность одного из них — «способности внушить неизбежность неприемлемого ущерба в случае войны» — сейчас падает, уверены эксперты. Также они отмечают, что ядерное сдерживание со стороны России во время СВО сработало лишь частично: «прямого вмешательства США и союзников в конфликт не произошло».

Сейчас Москва, по мнению авторов документа, должна представить свою «лестницу эскалации», то есть озвучить шаги, которые могут быть предприняты в ответ на те или иные действия Запада.

Применение ядерного оружия в докладе рассматривается как крайняя мера, пишет газета. До этого момента могут быть предприняты действия против беспилотников НАТО над Черным морем, кибератаки, а также «демонстрационные удары ядерным оружием с максимальным уменьшением негативного эффекта» (например, по территориям, где никто не живет).

Также авторы доклада в качестве одного из вариантов сдерживания предлагают дать гарантии защиты Беларуси ядерным оружием.

При этом опрошенные газетой эксперты считают, что ядерное сдерживание в его текущем формате работает и не только у России.

В июне Караганов, модерируя одну из пленарных сессий ПМЭФ, спросил у президента России Владимира Путина, «не прогневаем ли мы дары Всевышнего», если «не пойдем более решительно по лестнице эскалации». «Ведь Всевышний указал нам когда-то путь, когда он за беспутство и разврат уничтожил огненным дождем Содом и Гоморру», — добавил политолог.

Путин ответил, что у России «даже нет необходимости думать на эту тему», поскольку в стране в более чем в 20 раз выросло производство боеприпасов, «мы в разы превышаем возможности противника по авиационной технике, в значительной степени превышаем по бронетанковой технике и так далее».