Россия улучшила свои баллистические ракеты, и теперь системы ПВО Patriot стали против них менее эффективными. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что модернизированы были ракеты, которые атакуют по баллистической траектории — «Искандер-М».

«Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время уже захода на цель», — сказал Игнат.

По его словам, системе Patriot, которая обычно способна «высчитать точку перехвата ракет», сложнее «эту точку предсказать», когда ракета летит «по такой квазибаллистической траектории», то есть «не по прямой, а совершает маневры».

Игнат признал, что эти факторы усложняют процесс перехвата баллистических ракет и работу систем ПВО, добавив, что они ищут решение вопроса.

«Думаю, что наши партнеры над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы в пользу системы», — отметил спикер.

Также Игнат сообщил, что украинским военным становится «труднее подавлять дроны системами РЭБ», поскольку Россия постоянно совершенствует беспилотники.

В конце августа прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных испытаниях первой баллистической ракеты украинского производства. Подробностей он не раскрыл из-за секретности технологии.

Специалист, участвовавший в разработке ракеты, рассказал Associated Press, что это абсолютно новая разработка, начатая в феврале 2023 года. По его словам, ракета оснащена твердотопливным ускорителем и реактивным двигателем. Стоимость разработки составляет менее $1 млн.

В феврале 2025 года Зеленский объявил, что Украина приступила к разработке аналога Patriot, так как несколько единиц этих систем, обещанных еще в прошлом году, Киев до сих пор не получил.

В мае газета New York Times писала, что сейчас у Украины восемь систем Patriot, из которых функционируют только шесть, еще два на ремонте. В ближайшее время Киеву могут передать еще две системы: из Израиля и Германии или Греции, и таким образом у украинцев будет 10 комплексов Patriot, говорилось в статье.