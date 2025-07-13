В ночь на 13 июля Воздушные силы ВСУ впервые с начала мая не сообщали о массовом запуске беспилотников «Герань». Внимание на это обратило украинское издание «Страна.ua». Российский телеграм-канал «Война с фейками» объяснил, что массового запуска «Гераней» не было из-за непогоды, а военные блогеры сообщили о точечных ударах БПЛА.

Ночью Украина не сообщала о запуске «Гераней» «ни официально, ни через мониторинговые паблики», писала «Страна.ua». Последний раз подобное отмечалось в ночь на 8 мая после объявленного президентом России Владимиром Путиным трехдневного перемирия, пишет издание.

В официальном телеграм-канале Воздушных сил Украины первое предупреждение об угрозе ударных беспилотников появилось только в 8:16 воскресенья.

«Война с фейками» называет причиной отсутствия массовых пусков «Гераней» ночной ураган на Украине, в том числе в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, где «находится и значительное количество целей».

«Для дронов массой менее 300 килограмм погода в этих регионах точно была нелетной. Из-за стихии беспилотники могли сбиться с курса и не поразить назначенные цели. Кроме того, из-за этого теоретически могли бы пострадать и мирные жители», — пишет канал.

В публикации подчеркивается, что массового запуска «Гераней» не было именно во избежание таких последствий, а «не из-за нехватки беспилотников или какой-то дополнительной подготовки».

Утром, когда погода наладилась, «“Герань” прилетела в ТЦК [аналог военкомата — прим. RTVI]» города Самар Днепропетровской области, добавляет «Война с фейками».

«Результативные удары»: что пишут военкоры

Около 9 утра украинские ВВС заявили о 20 сбитых к этому часу беспилотниках на севере, востоке, западе и в центре страны, а также о попадании 20 дронов в пяти локациях. По утверждению украинских военных, ночью дроны атаковали прифронтовые территории в Донбассе, Сумской и Днепропетровской областях.

В телеграм-канале разведывательно-штурмовой бригады «Север-V» добровольческого корпуса ВС России утверждается, что прилеты «Гераней» по украинским объектам наблюдались ночью в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР.

«Несмотря на неблагоприятную погоду и меньшую активность беспилотников по сравнению с предыдущими днями, удары оказались результативными», — говорится в сообщении.

По данным канала, в Днепропетровской области «мощный удар» пришелся по поселку Межевое, где «ВСУ разместили свои силы прямо в здании школы». В Славянске прилеты зафиксированы по «укрепленным точкам», в Шостке — по «оборонному НИИ», где, как утверждает «Север-V», производятся порох и взрывчатка.

Телеграм-канал «Донбасский Партизан» заявил о серии ночных точечных ударов дронами «Герань-2» по военным объектам и промышленным предприятиям, «используемым в интересах ВСУ».

«Удары были направлены как по передовым командным пунктам украинских бригад, так и по объектам оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

В сводке канала, которая охватывает период после полуночи, упоминается нанесение удара по «двум зонам боевого управления и складам» в поселке Межевая.

В частности сообщается о поражении района командно-наблюдательного пункта 11-го штурмового батальона 59-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), где «предположительно размещались блоки связи и радиотехнической разведки», а также об ударе по позициями мотопехотного батальона 72 ОМБр «с поражением тыловой зоны и складской инфраструктуры».

Кроме того, нанесены «критические повреждения» территории законсервированного сырзавода, «который ранее переоборудован в логистическую базу хранения имущества», добавляет «Донбасский Партизан».

Минобороны России в дневной сводке за 13 июля сообщило, что авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение предприятию украинского ВПК, центру подготовки операторов дронов и пунктам временной дислокации ВСУ в 136 районах. Время и места нанесения ударов не уточняются. Ведомство также отчиталось об уничтожении двух пусковых установок и радиолокационной станции американского ЗРК Patriot.