У Киева есть лазерное оружие «Трезубец», способное сбивать самолеты на высоте более 2 км. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Сухаревский.

«Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты», — сказал Сухаревский (цитата по «Интерфакс-Украина»).

По словам Сухаревского, СБС стремится масштабировать и усиливать лазер. «Он действительно работает, он действительно есть», — добавил он, выступая на конференции «Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью».

Командующий СБС ВСУ рассказал также, что Украина уже сегодня применяет так называемые дроны-«матки», которые могут заносить ударные FVP на 70 км. По утверждению Сухаревского, это «действительно прорыв».

Сейчас лазерным оружием обладают такие страны, как Россия, США, Китай, Великобритания и Израиль. В мае 2022 года вице-премьер Юрий Борисов говорил, что российские военные применяют на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения «Задира».

Борисов отмечал, что если существующие лазерные комплексы «Пересвет» «ослепляют» цель, то новое поколение лазерного оружия уже может прожигать объекты, что позволяет «не расходовать дорогостоящие ракеты» (цитата по РБК). Новые лазерные системы «уже на подходе» и «уже начинают поступать» на вооружение армии, говорил Борисов.

В мае этого года в Великобритании выражали готовность передать Украине систему лазерного оружия DragonFire. Тогдашний министр обороны Грант Шэппс в интервью The Telegraph говорил, что система DragonFire будет принята на вооружение британского флота только в 2027 году, но Лондон хочет по возможности передать Киеву ее прототипы раньше этого срока.