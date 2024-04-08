В городе Вязьма Смоленской области в понедельник, 8 апреля, обрушился Панинский путепровод. В результате погибла женщина, пишет РИА новости со ссылкой на региональное управление МЧС. Шесть человек пострадали, пятеро из них госпитализированы.

ТАСС со ссылкой на центральную райбольницу Вязьмы пишет, что при обрушении моста травмы получили шесть человек. «Известия», ссылаясь на источник, сообщают о пяти пострадавших, среди которых ребенок 2010 года рождения. Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести и тяжелое, у всех — множественные травмы, указывает издание.

Панинский путепровод находился над железнодорожными путями — он соединял центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный. По данным РИА Новости, во время происшествия по мосту ехали легковая машина и грузовик. Как пишут «Известия», в помент обрушения обе машины упали вниз. По предварительным данным, различные травмы получили водители, а также пассажиры легкового автомобиля.

Поезда в момент происшествия на путях не было, однако железнодорожная инфраструктура оказалась повреждена. Телеграм-канал Mash со ссылкой на местных жителей отмечает, что обвалилось четыре пролета моста, оказались оборваны провода электросетей и повреждена газовая труба. Угрозы взрыва, по предварительным данным, нет, пишет канал.

Движение поездов на перегоне Вязьма—Семлево в Смоленской области приостановили, для расчистки поврежденного участка направили четыре восстановительных поезда. На место происшествия выехал губернатор Смоленской области Василий Анохин. Смоленское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, но не уточнило, по какой статье.

Mash пишет, что одной из возможных причин обрушения моста могла стать подвижность грунта после зимы из-за таяния снега, а также износ бетонной конструкции. Кроме того, канал утверждает, что местные жители жаловались на состояние моста в общественное движение «Народный фронт» еще в 2018 году, после чего путепровод просили включить в список объектов капитального ремонта. В марте 2023 года, по данным Mash, на обследование путепровода выделялось 1,5 млн рублей.