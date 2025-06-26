Представители объединенной компании Wildberries&Russ пообещали изучить предостережения от Федеральной антимонопольной службы после того, как оно поступит в ее адрес. Соответствующее заявление есть в распоряжении RTVI.

Как сообщили в ФАС, предостережение связано с обновленной офертой, опубликованной на площадке, где утверждается, что с 30 июня 2025 года для регистрации новых продавцов, а также продолжения деятельности предпринимателей, которые уже успели начать работу на маркетплейсе, необходимо будет открыть счет в «Вайлдберриз Банке».

В ведомстве выразили опасение, что подобный шаг со стороны компании может содержать в себе признаки нарушения Закона о защите конкуренции и предупредили о планах принять меры антимонопольного реагирования в случае, если будут выявлены признаки дальнейших противоправных действий.

Представители Wildberries&Russ, в свою очередь, заявили, что в оферте идет речь только об открытии счетов для проверки новых продавцов, так как для более тщательного анализа банк может обратиться к имеющейся в доступе базе данных.

В пресс-службе компании также уточнили, что продавцам не вменяется в обязательство использование открытого счета для работы на маркетплейсе, а предприниматели имеют право пользоваться расчетным счетом, который они завели в любом другом банке страны, а также могут закрыть счет в «Вайлдберриз Банке» после того, как зарегистрируют личный кабинет.

«Отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета», — добавили в Wildberries&Russ.

В компании отметили, что всегда с внимательностью изучают замечания регулятора и строят принципы своей работы на исполнении требований ФАС.

В обновленной оферте, опубликованной на сайте компании, утверждается, что открытие счета в «Вайлдберриз Банке» нужно, чтобы обеспечить «полный доступ к функционалу личного кабинета» пользователя и верификации личных данных с целью минимизации риска мошенничества.

«В случае если Продавец не откроет счет, доступ к личному кабинету будет ограничен до момента открытия счета или иного решения Вайлдберриз. При этом Продавец сохраняет право обратиться в Вайлдберриз с требованием о расторжении договора в установленном Договором порядке», — говорится в тексте документа