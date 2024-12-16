Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) прокомментировала RTVI заявление Владислава Бакальчука о планах снять фильм про историю создания маркетплейса. Бизнесмен ранее заявил, что готовит заявку в Фонд кино на софинансирование проекта, бюджет которого оценивается в 200 млн рублей.

В «РВБ» заявили, что «оценка идеи блогера Владислава Бакальчука» находится в компетенции Фонда кино.

«Вместе с тем не может не вызывать удивление тот факт, что на этот проект ему понадобились деньги из средств налогоплательщиков», — добавили в пресс-службе компании.

О планах Бакальчука снять биографическую драму об истории создания Wildberries ранее сообщил Forbes со ссылкой на пресс-службу предпринимателя, который, как утверждается, выступит автором идеи и продюсером картины. Бюджет проекта оценивается в 200 млн рублей, в настоящее время готовится заявка в Фонд кино на софинансирование фильма, говорится в сообщении.

«История создания и развития Wildberries — готовый сценарий для захватывающего фильма. В ней есть все: взлеты и падения, любовь и крепкая семья, кризисы и конфликты, харизматичные главные герои и хрестоматийные злодеи», — приводит издание слова Бакальчука.

Имена режиссера и актерского состава в пресс-службе предпринимателя не уточнили.