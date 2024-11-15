Информация о том, что Wildberries могут переименовать в «Ягодки» из-за появления пакетов с «обновленным» названием бренда, не соответствует действительности. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Данная информация не соответствует действительности. Такие пакеты не являются рекомендованными к покупке для пунктов выдачи маркетплейса. Все наши официальные пакеты размещены на платформе с пометкой “Оригинал”. Мы всегда присылаем нашим менеджерам и владельцам ПВЗ конкретные артикулы для закупок брендированных пакетов», — заявили в пресс-службе Wildberries.

Ранее телеграм-канал «Русский ретейл и бизнес» сообщил, что некоторые владельцы ПВЗ считают, что WB будет переименован в «Ягодки», так как им якобы рекомендуют закупать пакеты с русифицированным брендом и «постепенно приучают к обновлению имиджа».

В августе 2022 года Wildberries сменил название сайта на «Ягодки», оставив свой адрес прежним. В Роспатенте заявляли, что маркетплейс не подавал заявку на смену наименования. Через некоторое время в компании заявили, что это было частью маркетинговой акции «Черная пятница». Позднее WB вернул прежнее название.

Скандал вокруг Wildberries

В июле глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграм-канале о «наглом рейдерском захвате» компании Wildberries и опубликовал видеозапись своей встречи с мужем основательницы Владиславом Бакальчуком. Мужчина рассказал, что его супруга связалась с компанией Роберта Мирзояна Russ, которая «под видом объединения отжимает бизнес».

После этих заявлений Татьяна Ким написала в телеграм-канале: «Это не рейдерский захват. Это развод». Она также пояснила, что объединение с Russ было изначально согласовано с ее супругом, который также присутствовал на презентации новой структуры топ-менеджменту.

В середине сентября Бакальчук вместе с охранниками пришел к офису Wildberries в Романовом переулке, где произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников компании. Бакальчук был задержан на 48 часов, ему предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Позднее мужчина был отпущен на свободу, а по делу о стрельбе были арестованы 30 человек. В конце сентября его супруга объявила о решении сменить фамилию на девичью.