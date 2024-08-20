69 природных пожаров продолжают действовать на территории Якутии, их площадь превысила 401 тыс. га, сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным ведомства, задымленность наблюдается в 52 населенных пунктах.

«По оперативным данным Авиалесоохраны на территории республики действует 69 природных пожаров на общей площади пройденной огнем свыше 401 тыс. га и на землях иных категорий действует 1 пожар. За сутки ликвидировано 5 пожаров на площади свыше 2,5 тыс. га и локализовано 13 на площади свыше 44,1 тыс. га. На тушение привлекалось 1 626 человек и 142 техники от всех взаимодействующих структур РСЧС», — сказано в сообщении МЧС.

На особом контроле Главного управления находятся десять природных пожаров в Верхневилюйском, Сунтарском, Горном, Ленском, Намском, Олекминском районах.

«Сотрудники МЧС России задействованы в селе Чека-Бясь. В Якутске дислоцируются 2 воздушных судна ведомства, сегодня спланировано применение в Ленском районе. Для обнаружения новых очагов природных пожаров, в готовности к применению находится многофункциональный БАС Орлан-10 », — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин.

В ведомстве уточнили, что случаев отравления продуктами горения, угарным газом не выявлено.

По данным 19 августа, на территории России было зафиксировано более 190 лесных пожаров на площади в 426 173 га, большинство — в Якутии. С 1 июля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что территория с чрезвычайным пятым классом пожарной опасности значительно уменьшится в Якутии с середины недели. По его словам, за счет понижения температур пожароопасность с пятого класса на четвертый к четвергу сменится также в Карелии и на юге Архангельской области.

Согласно информации Гидрометцентра, температура в Якутии на текущей неделе днем составит +23… 24 градуса. В Карелии днем ожидается +18… 22 градуса, в Архангельской области прогнозируют +16… 22 градусов.