Самолет Ан-2 с сотрудниками Авиалесоохраны не выходит на связь в Якутии, на борту находятся три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Самолет Ан-2 совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь. На борту находятся два члена экипажа и наблюдатель Авиалесоохраны», — говорится в сообщении агентства.

Ранее SHOT писал, что самолет авиапатруля подал сигнал бедствия и пропал с радаров в Якутии. К месту предположительного места аварийной посадки выдвинулись сотрудники МЧС, отмечает телеграм-канал.

«Самолет патрулировал леса на наличие пожаров, последний раз он был на радаре примерно в 30 км от села Теплый Ключ. Экипаж должен был связаться с коллегами, но этого так и не произошло», — сообщает SHOT.

РИА Новости со ссылкой на службу спасения пишет, что попавший Ан-2 отображается на радаре — возможно, на борту сломалась рация.

«Ъ» отмечает, что, по предварительной информации, на борту находятся пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя.