В Чурапчинском районе Якутии ученые нашли древние артефакты и останки животных, предположительно, эпохи раннего плейстоцена — неогена. Об этом ТАСС рассказал заведующий отделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии, доктор биологических наук Альберт Протопопов.

«В Чурапчинском районе Якутии найдена стоянка палеолитического человека, возраст — примерно свыше 30 тыс. лет. Найдены артефакты, которые соответствуют этой археологической культуре», — отметил он.

По словам Протопопова, на месте было обнаружено большое количество костей мамонтовой фауны, которые носят следы воздействия человека. Кроме того, ученые нашли кости неизвестных животных эпохи плейстоцена — неогена. Эксперт добавил, что эти останки сильно разрушены.

Также на месте палеолитической стоянки были найдены кости носорогов и львов. Протопопов отметил, что радиоуглеродная датировка установила примерный возраст некоторых артефактов — 30-40 тыс. лет., что соответствуют дюктайской культуре.

Дюктайская культура — верхнепалеолитическая культура Сибири, которая существовала 35—10,5 тысяч лет назад. Ее носители жили в пещерах, занимались охотой на мамонта с помощью копий с каменными наконечниками. Для выделки кожи они пользовались каменными скребками. Одежду сшивали костяными проколками и иголками.

«Местонахождение уже признано перспективным. Мы будем его разрабатывать совместно с Палеонтологическим институтом РАН и коллегами из других научных центров», — добавил доктор биологических наук.

В начале ноября испанские археологи обнаружили скелет женщины, жившей в медном веке, которая пережила две трепанации черепа. В районе виска у нее были обнаружены два перекрывающиеся отверстия, одно 53 на 31 мм, второе 32 на 12 мм.