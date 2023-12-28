Самолет Ан-24 с 30 пассажирами на борту при посадке в аэропорту якутского поселка Зырянка приземлился вне взлетно-посадочной полосы. В результате никто не пострадал, говорится в телеграм-канале регионального оперативного штаба.

«При выполнении рейса ЯП217 по маршруту «Якутск-Зырянка-Среднеколымск» воздушное судно Ан-24 произвело посадку вне взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. Воздушное судно повреждений не имеет», — сообщили в штабе.

Территориальное управление Росавиации и Якутская транспортная прокуратура уже назначили проверку.

«По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна», — говорится в сообщении прокуратуры.

SakhaDay пишет, что самолет приземлился на замерзшую реку Колыма. По данным телеграм-канала Baza, пилоты при заходе на посадку не увидели взлетно-посадочную полосу, поэтому приземлили судно на реку.

Как сообщает SHOT, первый полет Ан-24 с бортовым номером RA-47821 был произведен в августе 1971 года. Судно долго переходило от одних авиакомпаний к другим: в 2011 году принадлежал UTair Express, в 2015 году — «КрасАвиа», в 2016-м — «Ираэро», а уже в 2018 году — «Полярным авиалиниям», пишет телеграм-канал.