Самолет Ан-3 авиакомпании «Борус» произвел аварийную посадку недалеко от города Оклеминск в Якутии. На борту находились три члена экипажа и два пассажира — один из них погиб, сообщило региональное управление МЧС.

Борт совершил аварийную посадку около 08:29 по местному времени (02:29 мск), уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Самолет приземлился в 1,5 км от аэродрома Олекминска. По предварительным данным, причиной грубой посадки судна могла стать потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу.

«Причины авиасобытия выясняются. Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки о безопасности полетов», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Телеграм-канал Baza отмечает, что у самолета произошел отказ двигателя, когда он совершал взлет из аэропорта города Олекминск. Пилот принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту вылета, однако долететь не успел — судно упало в 1,5 км от города.

Ан-3 выполнял рейс Олекминск-Железногорск-Илимский. Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). Криминалисты устанавливают обстоятельства происшествия.